Guerre en Ukraine : "Combats actifs" dans la région de Zaporijjia, selon un responsable de l’occupation russe

"L’adversaire reste sur la défensive", a simplement écrit le commandement ukrainien sur Facebook au sujet du front dans la région de Zaporijjia.

L’armée ukrainienne a toutefois dit avoir détruit quatre missiles X-101/X-55 et dix drones sur plus de 20 missiles tirés par la Russie qui visait "des installations militaires et des infrastructures critiques", selon elle.

La veille, le chef du groupe paramilitaire russe Evguéni Prigojine avait dit entrevoir dans les dernières "actions offensives" confirmées par Kiev "le début d’une contre-offensive" que l’armée ukrainienne annonce depuis des mois pour reconquérir les territoires occupés par Moscou.