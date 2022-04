Guerre en Ukraine : CNN diffuse une vidéo montrant des soldats russes à côté de corps de civils à Boutcha

CNN a diffusé pour la première fois une vidéo montrant des soldats russes et des véhicules militaires près de cadavres de civils dans la ville ukrainienne de Boutcha. Les vidéos, prises par un drone les 12 et 13 mars, ont été localisées et leur authenticité a été vérifiée, a rapporté mercredi le diffuseur. Le nom de la source ne sera pas divulgué pour des raisons de sécurité. La Russie a nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans les atrocités commises à Boutcha.