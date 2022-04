Guerre en Ukraine : cinq questions à Maksym Karpusenko, professeur à l’Université nationale de Kharkiv

Alors que les autorités locales appellent les civils à quitter l’est de l’Ukraine, nous avons pu obtenir le témoignage de Maksym Karpusenko, habitant de Kharkiv et professeur d’anglais à l’Université nationale de Kharkiv.

Quelle est la situation actuelle à Kharkiv et quelles sont les zones visées par l’armée russe ?

Maksym Karpusenko : Les quartiers résidentiels autour de la ville sont constamment bombardés, la moitié de ces quartiers sont détruits et la situation y est très dangereuse. C’est pour cela que j’ai quitté mon foyer qui se trouvait dans un de ses quartiers.

A présent, je suis chez mon frère à proximité de la ville. Par contre, le centre-ville reste relativement épargné et calme. Il y a tout de même des attaques russes, mais elles sont plus précises. Les Russes y visent des bureaux de l’armée ou de la police.

Dans tous les cas, ils n’ont pas réussi à pénétrer dans Kharkiv. En réalité, pour atteindre la ville, ils doivent d’abord passer par les quartiers résidentiels qui encerclent le centre. Ils n’ont alors pas le choix d’attaquer ces quartiers.

Est-ce que la population à ce dont elle a besoin d’un point de vue sanitaire et alimentaire ?

MK : La ville est grande et la situation est différente entre chaque quartier. Par contre, de nombreux volontaires portent des vivres et des médicaments du centre-ville, plus calme, vers les quartiers assiégés où se trouve une partie de la population.