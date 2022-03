Guerre en Ukraine : cinq morts dans une attaque russe près de Donetsk

A Lissitchansk, à 150 km au nord-est de Donetsk, une autre frappe de l'armée russe a fait deux morts et trois blessés, a poursuivi Mme Denissova.

Dans la même région, à Severodonetsk, une personne a été tuée et une dizaine d'autres ont été blessées devant un magasin également dans une attaque des forces russes, a-t-elle plus tard signalé.

Enquête en cours

Les autorités régionales ont fait savoir qu'une enquête était en cours pour déterminer quel type d'arme avait été utilisé.

Dans un autre message sur sa chaîne Telegram, Lioudmila Denissova a affirmé qu'un char russe avait tiré sur une voiture transportant une famille avec deux enfants dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine.

Ses passagers ont crié qu'ils étaient des civils et agité un drapeau blanc, en vain, selon elle. Les parents et leur fille de neuf ans sont morts et un adolescent de 17 ans a été blessé, a-t-elle ajouté.