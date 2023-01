Guerre en Ukraine : cinq gouverneurs et quatre vice-ministres démis de leurs fonctions

Le gouvernement a également limogé le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov - dont la démission avait déjà été annoncée plus tôt mardi -, celui de la Politique sociale Vitali Mouzytchenko et deux vice-ministres du Développement territorial, Ivan Loukeria et Viatcheslav Negoda.

Anatoliï Ivankevitch et Viktor Vychniov, tous deux chefs adjoints du service ukrainien des transports maritimes et fluviaux, ont également été démis de leurs fonctions.