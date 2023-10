Guerre en Ukraine : chocolat, bière et… Jean-Claude Van Damme, lorsque Kiev remercie la Belgique pour son aide

L’importance des médias et de la communication dans le contexte de la guerre en Ukraine n’est plus à démontrer, encore moins à Kiev. Pas étonnant dès lors que le pays de Zelensky ait décidé de remercier la Belgique d’une manière qui ne passe pas inaperçue. Dans une vidéo publiée sur X/Twitter, l’Ukraine a célébré la Belgique en mettant en avant trois éléments emblématiques : le chocolat belge, la bière de renommée mondiale et l’acteur légendaire Jean-Claude Van Damme. Le tout sur le tube planétaire Pump up the Jam du groupe, belge, Technotronic. Cette initiative originale reflète non seulement la gratitude de l’Ukraine envers la Belgique, mais aussi sa compréhension de l’importance de l’image internationale dans les médias sociaux et auprès des populations.