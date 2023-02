Guerre en Ukraine : Chine-Russie, une amitié sans limite qui inquiète les Occidentaux

L’impact de cet "axe Moscou Pékin" est doublement important. D’abord, il serait essentiel pour la survie du pouvoir russe. "La Chine, par l’ampleur de ses investissements, par sa présence économique, ne compense absolument pas l’ampleur des pertes dans les échanges avec les Occidentaux. Mais cela fournit le ballon d’oxygène indispensable pour maintenir la Russie à flot", poursuit Nicolas Gosset. "C’est indispensable, mais ça n’est pas suffisant pour maintenir la Russie dans une trajectoire de croissance, de développement telle qu’on l’a vu au début des années 2000."

Cette coopération sino-russe de plus en plus profonde vise également à bousculer les relations internationales, à affaiblir le camp occidental. "Certains parlent d’un mariage de convenance seulement conclu en opposition à un système international que Moscou et Pékin voient comme dominé par les États-Unis et qu’ils souhaitent reformater. Ils cherchent certainement à affaiblir l’Occident ", analyse Nicolas Grosset. " Il y a une différence entre la Chine et la Russie dans leur perception de l’Occident, en tout cas jusqu’à ce stade", nuance Sylvie Bermann, qui a représenté la France à Moscou et Pékin. "Pour la Russie, il y a un Occident collectif dirigé par les Etats-Unis et l’Europe est totalement alignée. Pour les Chinois, l’adversaire principal, ce sont les Etats-Unis et Pékin ne veut pas que l’Union européenne soit totalement alignée sur Washington, notamment au sein de l’OTAN. L’objectif de la Chine est donc d’éviter une alliance entre les Etats-Unis et les Européens."