Guerre en Ukraine : Charleroi-Marioupol, au temps où les Belges construisaient des aciéries dans le Donbass

Cette ville était aussi le cœur battant de l’économie de l’est de l’Ukraine, et c’est à ce titre que la Russie veut mettre la main dessus. Un port de haute mer important sur la mer d’Azov, un accès vers la mer Noire. Car c’est tout simplement le plus grand port de la région, c’est la porte de sortie des produits de tout son bassin économique : charbon, acier et céréales. Marioupol est aussi le siège d’une importante industrie sidérurgique avec une histoire déjà longue qui plonge ses racines dans celle de la Belgique.

Une aciérie de Marchienne

Historiquement, Marioupol a des origines grecques : celles de Grecs pontiques venus s’installer sur la forteresse cosaque de Kalmious, il y a plus de 200 ans, dans les années 1778-1780. Ces Grecs étaient des personnes déplacées, ils étaient chassés de Crimée par les autorités tsaristes. Ils en ont fait un centre commercial prospère avec 5000 habitants en 1850, ce qui a conduit à l’ouverture de consulats européens, français, britannique, austro-hongrois, suédois, allemand et belge… A la veille de la première guerre mondiale, la ville comptait 50.000 habitants, et 220.000 en 1939.

Le chemin de fer qui relie dès 1882 Marioupol à Donetsk va sceller sa vocation de port d’exportation pour le maïs et le blé et les produits du bassin minier du Donbass. Entre 1880 et 1914, la Russie s’industrialise à grande vitesse.