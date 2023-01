Guerre en Ukraine: "Chacun ses limites", dans l'Est de l'Ukraine, les vieilles personnes à l'épreuve de la guerre

Dans la ville industrielle de Kostiantynivka, à une vingtaine de kilomètres seulement à l'ouest des durs combats de Bakhmout, Praskovïa assure à l'AFP que même si les conditions sont difficiles, elle est déterminée à faire face. Elle a 89 ans.

"J'avais dix ans au moment de la Deuxième guerre mondiale et maintenant il y a une autre guerre dans mon grand âge", observe-t-elle. "A l'époque nous avions à la fois faim et froid, nous supportions tout. Nous avons survécu alors et nous survivrons aujourd'hui".

Solitude

Reste que les Ukrainiens âgés, même sans être directement menacés par les combats, doivent affronter une ennemie particulière: la solitude.

A Lyman, ville reprise aux Russes en septembre, le sexagénaire Anatoli Gisenko accueillait naguère jusqu'à trente personnes dans l'abri de son sous-sol qu'il avait rempli de protège-matelas et de frêles chaises en bois.

Mais au fur et à mesure que les températures ont diminué et que la population de Lyman s'amenuisait, de moins en moins de visiteurs sont venus dans le sous-sol chauffé avec un poêle à bois qu'il a lui-même construit avec des briques.