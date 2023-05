Guerre en Ukraine : cette vidéo montre-t-elle l’explosion d’un dépôt d’armes fournies par l’OTAN ?

Plusieurs versions de ces vidéos existent sur cette explosion que les internautes localisent à Khmelnytskyi. Sur l’une d’entre elles que nous avons placée en tête d’article, un compteur horaire se trouve en haut à droite et affiche 13/05/2023 pour la date et 06 : 10 : 10 pour l’heure de l’enregistrement. Cet horaire est plausible puisque la vidéo semble montrer un lever du jour et que l’outil SunCalc nous apprend que le soleil s’est levé à 5h31 ce jour-là à Khmelnytskyi, comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessous. Enfin, on ne retrouve aucune occurrence des images présentes dans la vidéo sur différents moteurs de recherche d’images inversées avant le 13 mai 2023.