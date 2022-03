Guerre en Ukraine : ces étudiants de retour au Maroc reprochent à l’Ukraine d’avoir compliqué leur évacuation

Les étudiants sont traités avec racisme et violence.

Plus tôt cette semaine, des accusations de racisme des autorités ukrainiennes à l’égard des Africains et Indiens circulaient sur les réseaux sociaux. Des témoignages que corrobore Afaf, étudiante marocaine arrivée à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca : "Notre sortie d’Ukraine a été difficile car les Ukrainiens étaient racistes à notre égard, explique-t-elle. Pendant notre passage des frontières, le Maroc nous a fourni gratuitement l’hôtel, le transport et la nourriture. Il était nécessaire de s’éloigner de la police ukrainienne qui privilégiait ses citoyens par rapport à nous".

"Je demande au consulat de faire quelque chose parce que les étudiants en Pologne sont traités avec racisme et violence, accuse-t-elle. Ils ne peuvent pas sortir des frontières. Ils peuvent nous envoyer des bus pour nous sortir de cette zone, mais ils n’ont rien fait. Les gens marchent plus de 40 kilomètres, certains meurent de froid, les gens sont obligés de jeter leur nourriture afin de se rendre plus léger pour la route, certains meurent aussi de froid dans les files d’attente", raconte Nisrine, une autre étudiante.