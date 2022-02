Guerre en Ukraine : ces déclarations qui créent la polémique sur Twitter

Sur BMF TV, Ulysse Gosset, éditorialiste politique étrangère, déclarait quant à lui : "on est au 21e siècle, on est dans une ville européenne, et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez !".

Ses propos n’ont pas laissé indifférent comme le démontre cette réponse d’un internaute : "oui et alors, ça se justifiait davantage en Irak et en Afghanistan parce que ce n’était pas une "ville européenne ?" ".