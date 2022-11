Guerre en Ukraine ce mardi 29 novembre : "situation difficile" sur le front, les Russes insistent dans le Donbass

Les pays de l'Otan se sont engagés mardi à intensifier leur soutien politique et pratique à l'Ukraine qui fait face depuis neuf mois à une brutale agression russe, alors que le chef de la diplomatie de Kiev, Dmytro Kuleba, leur réclamait la fourniture de davantage d'armes et de systèmes de défense anti-aérienne pour "gagner la guerre".

"Nous maintiendrons, en l'intensifiant, notre soutien politique et pratique à l'Ukraine, qui continue de défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et nos valeurs communes face à l'agression russe, et nous le ferons aussi longtemps qu'il le faudra", ont affirmé les ministres des Affaires étrangères des trente pays alliés dans une déclaration commune publiée au premier jour d'une réunion à Bucarest.

Sur le terrain, Volodymyr Zelensky a déclaré dans son allocution quotidienne par vidéo que la situation sur le front était "difficile", l'armée russe essayant selon lui de progresser dans le Donbass et dans la région de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine.

"Malgré des pertes extrêmement importantes, les occupants essaient toujours d'avancer sur la région de Donetsk, de s'implanter dans la région de Louhansk, de pénétrer dans la région de Kharkiv. Ils préparent quelque chose dans le sud", a-t-il estimé.