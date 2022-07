Guerre en Ukraine ce 8 juillet : un sommet du G20 entre appels à la Russie et menaces du Kremlin

Sur le terrain, la Russie poursuit sa "pause opérationnelle" entamée depuis la prise de la ville stratégique de Lyssytchansk le 3 juillet, qui lui assure le contrôle de Lougansk, une des deux régions du Donbass, affirme l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Pour autant, les troupes russes mènent toujours des "offensives terrestres limitées et des frappes aériennes, d'artillerie et de missiles sur tous les axes", selon l'ISW, qui les voit "continuer à se limiter à des actions à petite échelle, le temps de reconstituer leurs forces et de créer les conditions d'une offensive plus significative dans les semaines ou mois prochains".