Guerre en Ukraine ce 5 mai : le groupe Wagner menace de quitter Bakhmout, début du couvre-feu à Kherson

Le ton monte entre Evgueni Prigojine et l'armée russe. En ce 436e jour de guerre, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a menacé de retirer à partir du 10 mai ses combattants de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, à cause d'un manque de munitions qu'il impute à l'armée sur fond de rivalité.

L'attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin cette semaine n'aurait pu avoir lieu sans que les Etats-Unis soient au courant, a affirmé vendredi le chef de la diplomatie russe, alors que Washington et Kiev ont nié toute implication.

"Il s'agit d'un acte hostile. Il est clair que les terroristes de Kiev n'auraient pu le commettre sans que leurs patrons soient au courant", a lancé Sergueï Lavrov lors d'un déplacement en Inde, en affirmant que Moscou allait prendre des "actions concrètes" pour riposter à cette attaque présumée.

L’Ukraine, qui affirme achever ses préparatifs en vue d’une grande offensive, a dit avoir abattu jeudi une trentaine de drones explosifs envoyés par la Russie. Elle a aussi dû détruire un de ses propres drones incontrôlés, dans le contexte d’une attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin.

Retrouvez le déroulé des événements de ce 436e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :