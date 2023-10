Guerre en Ukraine ce 4 octobre : Joe Biden réaffirme son soutien à Kiev, alors que la Chambre entre dans une période de turbulences

L'Ukraine a revendiqué mercredi la destruction d'un système antiaérien moderne S-400 sur le territoire russe, après une nuit au cours de laquelle la Russie a annoncé avoir abattu 31 drones et repoussé une tentative de débarquement en Crimée annexée.

Un réseau clandestin d’entreprises a permis aux services de renseignements militaires russes de mettre la main, via la Belgique, sur des technologies occidentales sensibles et d’ainsi contourner les sanctions occidentales qui visent Moscou, ressort-il de plus de 2000 pages de documents judiciaires suédois analysés par De Tijd en collaboration avec le journal suédois et le journal estonien ­Delfi.

Varsovie et Kiev ont annoncé une décision impliquant la Lituanie qui permettra d’accélérer le transit des céréales ukrainiennes vers d’autres pays, un premier accord entre les deux pays depuis l’annonce mi-septembre d’un embargo polonais sur les importations.

Joe Biden s’est employé mardi à rassurer les alliés des Etats-Unis sur la pérennité du soutien américain à l’Ukraine, qui dépend de l’issue de discussions budgétaires pour le moins chaotiques. Le président américain a organisé une conférence téléphonique pour "coordonner la suite de l’aide à l’Ukraine".

Sur le terrain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu sur le front dans l’Est, dans le secteur des localités de Koupiansk et Lyman, cible d’une offensive des troupes russes.

Le ministre russe de la Défense a quant à lui assuré que les tentatives ukrainiennes de percer les défenses russes sur les fronts Est et Sud avaient "échoué", près de quatre mois après le début de la contre-offensive des forces de Kiev.

Retrouvez notre live consacré à la situation en Ukraine :