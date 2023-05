Guerre en Ukraine ce 3 mai : "Le monde doit voir et savoir", s'indigne Zelensky après les nouvelles frappes sur Kherson

Des frappes russes "massives" ont fait au moins 21 morts et 46 blessés mercredi dans la région de Kherson (sud de l’Ukraine), selon le parquet, alors que les autorités ont annoncé un couvre-feu dans la ville principale du même nom à partir de vendredi soir.

Selon les autorités, deux frappes sur un supermarché et la gare de la ville de Kherson, près de la ligne de front, ont fait au des morts et plusieurs blessés et un autre bombardement a tué trois personnes qui travaillaient à la réparation d’un site énergétique dans la région.

"Le monde doit le voir et le savoir", s'est indigné dans la soirée le président ukrainien Zelensky, qui est en route pour les Pays-Bas selon l'agence de presse ANP.

Kiev a accusé la Russie de multiplier les attaques ciblées sur des zones résidentielles, dans ce que l’Ukraine estime être un "changement de tactique" de la part de Moscou afin de "tester la capacité de l’Ukraine à protéger son propre espace aérien".

De son côté, la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir tenté d’attaquer le Kremlin avec un drone, ce que la présidence ukrainienne a démenti. Malgré cette attaque présumée, Moscou a maintenu le grand défilé militaire du 9 mai célébrant la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945.