Guerre en Ukraine ce 29 avril 2022 : pendant que les négociations patinent, le nombre de victimes ne cesse d’augmenter

Au 65e jour de conflit, la Russie poursuit son offensive dans le Donbass même si les dernières défaites sur le terrain semblent avoir contraint l’occupant russe à ralentir, voire suspendre temporairement, l’offensive. À Marioupol, le quartier de l’aciérie d’Azovstal a été verrouillé, ce qui pourrait laisser présager une nouvelle tentative d’assaut du site, devenu citadelle imprenable, dans les heures ou les jours à venir.

Plus à l’ouest, Kiev panse ses plaies après que des missiles aient frappé le centre de la capitale ce jeudi alors que le président Volodomyr Zelensky recevait le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Des frappes "avec armes de haute précision" reconnues officiellement par la Russie ce vendredi et qui, selon le dernier bilan, aurait fait un mort, une journaliste, et plusieurs blessés.

Sur le plan diplomatique, les discussions sont au point mort. Zelensky et Poutine ont été invités au sommet du G20 par l’Indonésie qui veut rester impartiale. Les Etats-Unis réagissent : on ne peut pas faire "comme si de rien n’était".

Pendant ce temps, le nombre de victimes augmente : près de 1200 corps ont été retrouvés rien que dans la Région de Kiev depuis le départ des troupes russes. D'autres survivants racontent l'occupation russe de leur village tout juste libéré par les forces ukrainiennes.



