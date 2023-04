Guerre en Ukraine ce 26 avril : l'Ukraine commémore la catastrophe de Tchernobyl, premier appel téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Xi Jinping

Alors que la guerre continue à faire rage, les activités d’espionnage et d’ingérence étrangère observées en Belgique ont atteint des niveaux qui n’avaient plus été atteints depuis la Guerre froide, affirme le chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité, le vice-amiral Wim Robberecht, dans le premier rapport d’activité publié par le SGRS.

"Les principales menaces qui pèsent sur la sécurité nationale sont, outre cette ingérence, l’extrémisme violent, le terrorisme et les activités cyber-malveillantes. À cela s’ajoute le retour de la guerre aux confins de l’Europe", ajoute-t-il en introduction.