Guerre en Ukraine ce 25 avril : nouvelle tranche d’aide d’1,5 milliard d’euros de l’Union européenne à Kiev

La Commission européenne a versé ce mardi une nouvelle tranche de 1,5 milliard d’euros d’assistance financière à l’Ukraine. L’UE s’est en effet engagée à verser cette année à l’Ukraine jusqu’à 18 milliards d’euros de prêts à conditions très avantageuses (remboursement à partir de 2033 sur 35 ans, la charge d’intérêt étant couverte par l’UE). Cette nouvelle tranche porte les montants versés à 4,5 milliards d’euros.

Cette assistance dite "macro-financière" doit aider le pays à payer les salaires et les pensions, maintenir le fonctionnement des hôpitaux et des écoles, le logement, mais aussi à reconstruire les infrastructures énergétiques, d’eau ou de transports détruites par la Russie. Les tranches de versement sont toutefois subordonnées à des progrès dans la mise en œuvre de certaines conditions politiques et au respect d’exigences de transparence et de bon usage des fonds.