Guerre en Ukraine ce 24 mai : la situation dans la région de Lougansk "empire d'heure en heure", selon le gouverneur

La guerre en Ukraine est entrée ce mardi dans son quatrième mois, au moment où les troupes russes concentrent leur offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Lougansk, dans le Donbass.

Après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, la capitale Kiev fin mars et début avril puis Kharkiv en mai, les Ukrainiens reconnaissent depuis quelques jours des "difficultés" dans le Donbass, formé par les oblasts de Lougansk et Donetsk.

Sur le front, les forces ukrainiennes utilisent de l’artillerie fournie par l’Occident.