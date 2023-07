Guerre en Ukraine ce 24 juillet : attaques ukrainiennes en Crimée et à Moscou, la Russie promet des "représailles"

La journée a été marquée par deux attaques ukrainiennes, l’une à Moscou et l’autre en Crimée. Des "fragments d’un drone" ont été découverts à Moscou tôt lundi sur un axe important près du ministère russe de la Défense, a rapporté l’agence publique russe TASS. Les frappes ont touché deux immeubles non résidentiels et n’ont pas fait de victimes. Kiev a revendiqué l’attaque affirmant qu’il s’agissait d’une opération spéciale.

Cette double attaque intervient après que Kiev a promis des "représailles" aux frappes russes sur Odessa. Le ministère de la Défense a lui affirmé avoir déjoué un "acte terroriste" de Kiev sur la capitale russe et a affirmé qu’elle envisageait des "représailles sévères" suite à ces attaques.

Entre-temps, Moscou a également attaqué une infrastructure portuaire près d’Odessa, détruisant, entre autres, un hangar à grains. Le Kremlin a ensuite démenti avoir frappé la cathédrale de la Transfiguration d’Odessa, ravagée pendant la nuit de samedi à dimanche par des tirs ayant touché le centre historique de cette ville du sud de l’Ukraine.

Toutefois, malgré les attaques sur Odessa, Kiev affirme avoir repris plus de 16 km2 aux forces russes la semaine dernière dans l’est et le sud du pays.

Dans la soirée, un enfant a été tué et six personnes blessées lundi dans un bombardement russe sur la ville de Kostiantynivka, dans l’est de l’Ukraine.