Guerre en Ukraine ce 20 juin : l'usine chimique de Severodonetsk encerclée, Kaliningrad au centre des tensions diplomatiques

117e jour de guerre en Ukraine. À Marioupol la situation sanitaire s’aggrave de jour en jour. Après le choléra, c’est la malaria que beaucoup redoutent dans l’ancienne place forte du régiment Azov. Devant la pénurie d’eau courante, les femmes sont souvent obligées de laver le linge dans des flaques d’eau à même le sol. Tandis qu’à Lysychansk, la ville jumelle de Severodonetsk, de l’autre côté de la rivière Donets, les habitants se ruent vers les magasins qui demeurent ouverts et les centres de distribution de nourriture. Plusieurs régions du pays ont d’ores et déjà signalé que si la situation ne s’améliorait pas rapidement elles seraient bientôt dans l’impossibilité de payer les pensions.

Un peu plus à l’ouest, c’est un morceau de terre russe au cœur de l’Europe qui est au centre des tensions. Kaliningrad, cette enclave coincée entre la Pologne et la Lituanie est de plus en plus isolée par cette dernière. Car le pays balte a décidé d’interdire le passage sur son territoire de biens destinés à l’ex-Königsberg. Une interdiction entrée en vigueur ce samedi et qui déchaîne les passions à Moscou, tant au Kremlin que dans les médias. Un blocage pas si surprenant que cela puisque dans la lignée des sanctions adoptées par l’Union européenne. Dans les faits, les produits sanctionnés représentent 50% des importations de l’enclave et comprennent notamment les métaux, le charbon, les matériaux de construction et les technologies de pointe.

Une situation qui agite dans les coulisses du Kremlin mais également dans les médias où l’invasion des Pays Baltes revient sans cesse et trouve dans ce blocage un nouvel argument, légitimé par un récurrent : "C’est ainsi que commencent les guerres". La Russie a d'ores et déjà annoncé qu'elle se réservait le droit à "des actions visant à défendre ses intérêts" si le blocus n'était pas rapidement levé.

Suivez en direct les évènements de ce 117e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :