Guerre en Ukraine ce 20 décembre : Zelensky en visite à Bakhmout, avant Washington ce mercredi ?

300 jours de bombardements, d’alerte, de bataille de territoire mais aussi de guerre de l’information entre l’Ukraine et la Russie. Et malgré cette guerre qui dure et dont l’issue n’est pas encore en vue, les Ukrainiens comptent bien fêter Noël dans 5 jours.

Ce mardi, le Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine allait fixer les objectifs de son armée pour l’année 2023 lors d’une rencontre avec de hauts responsables militaires mercredi. Selon des observateurs, il est possible que le président fasse avancer la conversion de l’économie russe en une économie de guerre, car les troupes russes continuent d’avoir des problèmes d’approvisionnement.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à Bakhmout, une ville de l’Est de son pays ravagée par d’intenses combats avec les forces russes qui tentent de la prendre depuis l’été et actuellement le point le plus chaud du front.

En fin de journée, on apprenait de plusieurs médias américains que le président ukrainien pourrait se rendre à Washington ce mercredi, son premier déplacement international depuis l’invasion de son pays par la Russie le 24 février.