Guerre en Ukraine ce 2 mars : Moscou dénonce des "saboteurs" ukrainiens, rencontre inédite entre Lavrov et Blinken

Le Kremlin a dénoncé jeudi une "attaque terroriste" après que les autorités russes ont affirmé combattre un groupe de "saboteurs" ukrainiens infiltrés dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine. La présidence ukrainienne a dénoncé de son côté une "provocation délibérée".

Au niveau diplomatique, la Chine a rejoint la Russie jeudi en refusant de soutenir l'appel à un retrait des forces russes de l'Ukraine, selon un communiqué publié à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi en Inde. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a rencontré brièvement son homologue russe Sergueï Lavrov lors de ce sommet, le premier échange en face-à-face depuis le début de la guerre en Ukraine.

Sur le terrain ukrainien, au moins trois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'une frappe nocturne sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué jeudi les autorités locales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce un acte d'un "État terroriste qui veut faire de chacune de nos journées une journée de terreur".

Juste derrière la ligne de front de Donetsk, des familles refusent de quitter leur maison. Au sein d'un reportage que nous vous proposons, on peut suivre la police locale qui tente de les convaincre de partir. Yulia Korotkova, qui vit dans un sous-sol avec sa fille Anna, âgée de 14 ans, craint un avenir plus précaire encore dans un endroit inconnu. Sa fille Ana témoigne : "Vivre sans guerre et sans cris, je peux l'imaginer mais je veux le ressentir".

Les combats continuent toujours aussi à Bakhmout.