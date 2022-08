Guerre en Ukraine ce 1er aout : une première depuis le début du conflit, un chargement de céréales quitte le port d'Odessa

Un navire chargé de céréales ukrainiennes destinées à l'export a quitté lundi matin le port d'Odessa, ont annoncé les autorités de Kiev - une première depuis que l'agression russe en Ukraine a entraîné l'arrêt de l'activité des ports ukrainiens sur la mer Noire il y a plus de cinq mois.



Cette opération s'effectue dans le cadre de l'accord sur les couloirs maritimes sécurisés pour les exportations de céréales et d'engrais signé le 22 juillet à Istanbul par la Russie et l'Ukraine sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, qui contrôle les détroits de la mer Noire.

Pendant ce temps, les bombardements continuent de part et d'autres du territoire ukrainien. Mykolaïv, une ville du sud du pays, a été victime de la frappe la plus violente depuis le début de la guerre, tuant au moins deux habitants, selon les autorités locales.

A Sebastopol, ville portuaire qui avait continué d'abriter la flotte russe de la mer Noire après la fin de l'Union soviétique aux termes d'un accord avec Kiev, mais qui a été formellement annexée par Moscou avec le reste de la Crimée en 2014, c'est un drone qui a explosé dans la cour de l'état-major de la Flotte russe, faisant six blessés.

