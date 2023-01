Guerre en Ukraine ce 16 janvier : après la frappe sanglante sur Dnipro, les Ukrainiens pressent les Occidentaux de leur fournir des armes

En ce 324e jour de guerre en Ukraine, la Biélorussie et la Russie vont effectuer des exercices aériens. Ces exercices seraient purement "défensifs", comme l’assure la Biélorussie, destinés à préparer de potentielles situations de combat.

Il n’empêche, ces manœuvres militaires inquiètent. La crainte, c’est que la Russie ne fasse pression sur son allié Biélorusse pour se joindre à l’offensive en Ukraine. Pour le moment, le président biélorusse Alexandre Loukachenko répète qu’il ne souhaite pas intervenir directement dans le conflit. Mais la collaboration est bien là : Moscou se sert de son allié comme base arrière.

Sur le front, les bombardements continuent. Le week-end a d’ailleurs été marqué par une attaque particulièrement meurtrière à Dnipro, où un immeuble d’habitations a été complètement détruit et où 40 personnes auraient perdu la vie. Il s'agit d'un des bilans les plus élevés depuis le début de la guerre et il risque encore de s'alourdir.

Le Kremlin a nié lundi toute frappe des forces russes sur l'immeuble, assurant que Moscou ne visait que des cibles militaires. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ainsi évoqué "une tragédie" pouvant être due à un tir de la défense antiaérienne ukrainienne.

