Guerre en Ukraine ce 13 mars : intenses combats pour le contrôle de Bakhmout, discussions autour de l'accord sur les céréales

D'intenses combats ont opposé lundi Russes et Ukrainiens pour le contrôle du centre de Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine où se déroule la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe.

Le général Syrsky a assuré que les soldats ukrainiens "infligeaient des pertes significatives à l'ennemi" dans ces affrontements. M. Prigojine a reconnu que Wagner, qui a déjà réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des militaires ukrainiens déployés sur place, se heurtait à une résistance acharnée.

L’armée russe poursuit parallèlement ses attaques dans d’autres régions.

Sur le plan diplomatique, le président russe Vladimir Poutine a rencontré le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov au Kremlin ce lundi, pendant que le nouveau président tchèque Petr Pavel et la présidente slovaque Zuzana Čaputová ont réaffirmé leur soutien à l’Ukraine lors d’une conférence de presse commune à Bratislava.

Le même jour, la Russie a proposé de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui expire le 18 mars, pour 60 jours seulement, une offre critiquée par Kiev qui y voit une remise en question de l'entente initiale.

De son côté, la Cour pénale internationale (CPI) veut poursuivre des Russes pour crimes de guerre en Ukraine, a écrit lundi le New York Times, citant deux premiers dossiers : celui des enfants transférés en Russie et celui des frappes délibérées sur des infrastructures civiles.