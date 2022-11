Guerre en Ukraine ce 12 novembre : Banksy est passé par Kiev, le retrait des Russes de Kherson toujours au cœur des discussions

La retraite russe de Kherson, quelle que soit sa finalité stratégique réelle, n’en finit pas de susciter des réactions en Russie. Dernière en date, et non des moindres, celle du philosophe Alexander Douguine. L’idéologue russe ultra-nationaliste, très proche du maître du Kremlin Vladimir Poutine n’a en effet pas apprécié du tout le retrait des forces armées russe de Kherson. Et il l’a fait savoir via le réseau social Telegram. Dans un post au vitriol, Douguine a comparé Poutine à un roi autocrate qui n’aurait pas été capable de faire revenir la pluie… et qui l’a payé de sa vie.

La bataille de Kherson et le retrait de l’armée russe sont donc toujours au cœur de l’actualité de ce 12 novembre, 260e jour de guerre en Ukraine. Même si ce retrait suscite doutes et inquiétude, Washington a salué une "victoire extraordinaire".

De son côté, le président Volodymyr Zelensky a parlé de jour historique. "Aujourd’hui est un jour historique. Nous reprenons le sud du pays, nous reprenons Kherson", s’est félicité M. Zelensky vendredi soir dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. L’hymne national a retenti sur la ville.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a affirmé ce samedi que "la guerre continue" après le succès de son pays la veille dans la reconquête de la ville de Kherson (sud) sur l’armée russe. De son côté, le Procureur général d’Ukraine, Andriy Kostin, a affirmé à nos confrères de la BBC qu’il ne pensait pas qu’une reprise des négociations soit actuellement possible.

Autre point stratégique : le détroit de Kerch. La Russie a décidé d’interdire aux navires chargés à l’étranger d’y passer, ont rapporté samedi des sources turques.

Enfin, dernier fait marquant du jour : Banksy est passé par Kiev et sa région. Preuve en est avec l’une de ses œuvres officiellement reconnue par l’artiste de rue sur son compte Instagram. D’autres œuvres ressemblant fortement à ce que fait l’artiste ont également fleuri sur les ruines dues à la guerre.

Plus de détails et d’infos sur la guerre en Ukraine dans notre direct du jour. Revivez-le ci-dessous :