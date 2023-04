Guerre en Ukraine ce 11 avril : manoeuvres russes dans les eaux arctiques et doutes américains sur la contre-offensive ukrainienne

Les combats se poursuivent pour le contrôle de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, théâtre de violents combats depuis l'été dernier. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé mardi que ses hommes s'étaient emparés "de plus de 80%" de la ville.

Ce mardi, la Russie a lancé des manœuvres militaires de grande envergure dans ses eaux arctiques. Les exercices impliquent 1.800 soldats, plus d’une douzaine de navires et 40 avions et hélicoptères. Selon la flotte du Nord de la marine russe, les exercices visent à protéger "la sécurité de la marine marchande russe et des voies maritimes telles que la route maritime du Nord". La manœuvre devrait durer plusieurs jours.

En Russie justement, une nouvelle découverte illustre le sort des combattants engagés dans la milice Wagner, véritable chair à canon du Kremlin. Des fosses communes renfermant des corps de soldats du groupe paramilitaire ont été découvertes par des riverains dans différentes régions du pays, rapporte la BBC. Nombre d'entre elles seraient celles de prisonniers ayant choisi de combattre en Ukraine en échange d'une réduction de peine. Ce genre de tombes improvisées seraient monnaie courante sans que les familles des défunts n'en soient informées. Dès lors, ces dernières tentent de localiser le cadavre de leur parent décédé afin de l'inhumer auprès d'elles.

La fuite de documents classifiés des Etats-Unis continue par ailleurs de faire parler d'elle. Selon un document rendu public, le renseignement américain émet des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne qui ne pourrait obtenir que de "modestes gains territoriaux" face aux forces russes, a rapporté mardi le Washington Post.