Guerre en Ukraine : C’est quoi, un écocide ?

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky parle d’écocide suite à l’énorme inondation provoquée par la destruction du barrage d’une station hydro-électrique à Kakhovka, dans le sud de l’Ukraine.

On parle d’écocide quand l’environnement est détruit à cause de l’activité humaine (pollution, le changement climatique, la déforestation).

Selon les Ukrainiens, au moins 150 tonnes d'huiles de moteurs se sont déjà déversées dans le fleuve. Les 300 animaux d’un zoo de la région inondé par les eaux sont malheureusement morts. La région pourrait se transformer en désert.

16.000 personnes sont touchées par ces inondations.

Il va falloir encore de nombreuses semaines voire des mois pour évaluer précisément les conséquences de ce désastre.

Les écocides sont malheureusement fréquents. Cela se produit dans le cadre de la déforestation par exemple en Amazonie, comme nous l'explique Bruno Danis, chargé de cours à l'ULB et responsable de service biologie marine : "En faisant ça on va détruire l'habitat de beaucoup d'animaux et de plantes qui y vivent". Un autre exemple ? La surpêche : "Quand on pêche trop, c'est un écocide. Et ca se passe tous les jours. Même chose avec les marées noires. L'une d'elle s'est déroulée il y a quelques années au large de l'Espagne, suite au naufrage d'un bateau qui transportait du pétrole (Deepwater Horizon)". Le pétrole répendu a tué énormément d'animaux dans la mer.

Peut-on punir les responsable d'écocide ? Ce n'est pas facile du tout, précise Bruno Danis : "On manque de lois à l'international pour poursuivre des auteurs d'écocides (comme des pays, ou des armées). Beaucoup d'associations militent pour que cela soit reconnu comme un crime, mais on manque encore de lois dans ce sens. Pourtant, le besoin est très urgent".