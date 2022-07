Guerre en Ukraine : c’est l’huile de colza qui est principalement utilisée comme substitut à l’huile de tournesol

Les entreprises alimentaires qui ont été contraintes de se passer d’huile de tournesol, dont l’approvisionnement a été fortement perturbé, jusqu’à la pénurie, par la guerre en Ukraine, l’ont dans une écrasante majorité des cas remplacée par l’huile de colza, ressort-il d’informations du SPF Économie.

Parmi les autres substituts, mais qui viennent très loin derrière l’huile de colza, on retrouve la lécithine de colza, la lécithine de soja ou l’huile de palme.

Les producteurs qui le peuvent adaptent leur étiquetage ou apposent des autocollants afin de mentionner le nouvel ingrédient. Mais de nombreuses entreprises ne sont pas toujours en mesure de modifier immédiatement l’emballage ou les étiquettes de leurs produits. Les délais auprès des fournisseurs peuvent en effet atteindre six mois et des tensions existent aussi dans la filière de l’étiquetage, notamment à la suite de la crise du Covid, cette fois. Une dérogation est toutefois prévue : les entreprises peuvent continuer à commercialiser ces produits, à condition d’informer les consommateurs d’une manière alternative. Chaque entreprise qui remplace un produit à base de tournesol doit le déclarer au SPF Économie via une plateforme dédiée.

La dérogation, en vigueur depuis le 3 mai, est valable pour une durée de six mois, mais il est "très probable" qu’elle soit prolongée après le 3 novembre, selon le SPF Economie. Si des signaux positifs ont été récemment constatés, comme de probables bonnes récoltes de colza et de tournesol en Europe, grâce à une météo favorable pour ces céréales, le conflit en Ukraine ne semble pas près de s’arrêter.

Il n’est pas exclu non plus que la dérogation actuelle doive être étendue à d’autres produits que l’huile de tournesol.