Guerre en Ukraine : c’est l’entrée de l’Ukraine dans l’Union européenne ou rien, pour Zelensky qui refuse quelconque intégration intermédiaire

Toute alternative à la candidature de l’Ukraine à l’Union européenne serait un "compromis" avec la Russie, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en réponse au projet de la "communauté politique européenne" proposé par son homologue français Emmanuel Macron.

"Nous n’avons pas besoin d’alternatives à la candidature de l’Ukraine à l’Union européenne (UE), nous n’avons pas besoin de tels compromis", a déclaré M. Zelensky au cours d’une conférence de presse à Kiev avec le Premier ministre portugais Antonio Costa.

"Parce que, croyez-nous, ce ne seront pas des compromis avec l’Ukraine en Europe, ce sera un autre compromis entre l’Europe et la Russie. J’en suis absolument sûr. C’est l’influence et la pression politique et diplomatique des officiels et des lobbyistes russes sur la décision d’un pays européen de soutenir ou non l’Ukraine", a-t-il poursuivi.