Guerre en Ukraine : Bruxelles va proposer de cultiver les jachères pour doper la production de l’UE

La Commission européenne prépare des dérogations sur le taux minimal de terres en jachères imposé aux agriculteurs, pour les mettre en culture et doper la production alimentaire de l’UE face à l’impact de la guerre en Ukraine, a annoncé jeudi le commissaire à l’Agriculture. La guerre opposant Ukraine et Russie, deux gros producteurs de céréales, a propulsé les cours des huiles, blé, soja, colza, tournesol et maïs à des niveaux records.

Afin d’amortir l’impact pour les agriculteurs et de renforcer la sécurité alimentaire du continent, la Commission européenne prépare plusieurs mesures d’urgence qu’elle rendra publiques le 23 mars, a indiqué au Parlement européen le commissaire à l’Agriculture Janusz Wojciechowski.