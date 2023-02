Guerre en Ukraine : Bruxelles se prépare à recevoir le président Zelensky

Lors du sommet européen de jeudi, comme toujours, une zone de sécurité sera mise en place autour du rond-point Schuman. Une partie de la rue Froissart et de la rue de la Loi, entre Schuman et le Résidence Palace, sera complètement fermée.

La station de métro Schuman ne sera que partiellement accessible. La police de Bruxelles s’attend à peu de manifestations dans le cadre du sommet. Programmé pour ces jeudi et vendredi, ce sommet pourrait au final ne durer qu’une journée, même s’il est impossible de prédire l’évolution des discussions qui porteront non seulement sur l’Ukraine, mais aussi sur la compétitivité de l’UE et sur la migration. Il devrait débuter vers 10 heures, mais cette information doit encore être confirmée.

C’est à 10 heures également que devrait s’ouvrir, à quelques pas de là, une séance plénière extraordinaire du Parlement européen, au cours de laquelle Zelensky devrait intervenir. Des mesures de sécurité particulières pourraient donc également être instaurées dans le quartier du Parlement.