Guerre en Ukraine : Bruxelles se prépare à recevoir ce jeudi le président Zelensky, le point sur les perturbations

Le métro Schuman devrait rester ouvert. Par contre, les bus 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desserviront pas Schuman. Les bus 27, 59 et 80 sont déviés localement place Jourdan. Les arrêts Froissart (bus 21, 27, 36, 59, 60) et Parc Léopold (bus 21) ne sont pas desservis. Pour prendre votre bus, rejoignez les arrêts Maelbeek (depuis Parc Léopold), Froissart (arrêt provisoire square Jean Rey (bus 27, 36) ou Parc Léopold (chaussée d’Etterbeek, bus 59, 60). Enfin, les bus 59 et 60 direction Bordet Station et Ambiorix sont déviés entre Natation/Varia et Maelbeek par l’avenue du Maelbeek, les 80 direction Porte de Namur sont déviés entre Leman et Jourdan par la rue Belliard.

Dans la station Schuman, les accès vers la rue Froissart, la rue Archimède et le rond-point Schuman sont fermés du jeudi 9 février à 7h au vendredi 10 février. Idem pour l’accès n°4 (Résidence Palace). Les accès du côté de la gare SNCB (côté Berlaymont) restent ouverts. L’accès à la station pour les personnes à mobilité réduite se fait par la rue de la Loi, à hauteur du Lex.