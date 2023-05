Guerre en Ukraine : Bruxelles a soumis aux 27 un 11ème paquet de sanctions contre la Russie

La Commission européenne a soumis vendredi aux Etats membres de l’UE un onzième paquet de mesures restrictives contre la Russie destiné à éviter le contournement des sanctions européennes, a annoncé lundi son porte-parole.

"L’objectif est d’éviter que des biens interdits d’exportation vers la Russie ne trouvent un chemin pour approvisionner le complexe militaire russe", a expliqué Eric Mamer.

La proposition de la Commission vise 541 sociétés dont 526 russes, et comprend pour la première fois huit compagnies chinoises et de Hong Kong accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie, selon un document consulté par l’AFP. Une société iranienne, 2 compagnies des Emirats Arabes Unis, 2 firmes basées en Ouzbekistan, une en Arménie et une en Syrie sont également ciblées. La Commission propose de restreindre les possibilités d’exportations par ces sociétés.