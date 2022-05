Guerre en Ukraine : Borrell propose de débloquer 500 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'armée ukrainienne

Le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell, a laissé entendre vendredi en Allemagne que l'UE pourrait encore augmenter l'enveloppe consacrée à fournir des armes et autre matériel militaire aux formes armées ukrainiennes.

Participant à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Wangels, en Allemagne, le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a indiqué que les 27 pourraient débloquer 500 millions de plus de la Facilité européenne pour la paix.

Ce montant supplémentaire porterait à 2 milliards d'euros l'enveloppe dégagée via cet instrument extra-budgétaire pour l'achat et l'acheminement d'armes et de matériel pour l'armée ukrainienne, qui combat l'envahisseur russe. Une telle décision doit cependant être validée par le Conseil (États membres). Ce dernier avait permis à la mi-avril de déjà tripler le montant initial consacré au soutien militaire européen à l'Ukraine, pour parvenir à 1,5 milliard.