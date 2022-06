Guerre en Ukraine : Boris Johnson défend le soutien à Kiev malgré le "prix" économique

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine fin février, le Royaume-Uni a été en pointe de la réponse occidentale, fournissant des armes très tôt à Kiev et sanctionnant durement la Russie et ses oligarques.

Si ce soutien a fait le consensus au Royaume-Uni, le pays est confronté quatre mois plus tard à une inflation au plus haut depuis 40 ans, à plus de 9%, provoquant une grogne sociale croissante avec les avocats anglais se mettant en grève, après les cheminots la semaine dernière.

Ce mécontentement intervient alors que Boris Johnson est très fragilisé politiquement à la suite notamment du scandale du "partygate", ces fêtes arrosées pendant les confinements.