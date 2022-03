Guerre en Ukraine : bilans contrastés des pertes militaires entre la Russie et l’Ukraine

L’Ukraine communique peu en relation avec les pertes militaires qu’elle subit. Selon le président Zelensky, au début du mois de mars, 1300 militaires seraient tombés en opération. Juste avant son sommet, l’OTAN a communiqué des estimations du nombre de morts militaires russes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Entre 7000 et 15.000 victimes. Une estimation basée sur le croisement des chiffres publiés par l’armée ukrainienne, l’armée russe et les services de renseignement occidentaux.

La Russie n’a publié qu’un décompte, en date du 2 mars 2022, qui fait état de quelque 498 tués et 1600 blessés. Rien officiellement depuis lors. Un article paru brièvement dans le Komsomolskaja Pravda, un journal à grand tirage proche du Kremlin, cite le ministère de la défense russe et parle de 9861 soldats russes qui auraient perdu la vie dans le conflit. L’article a depuis lors disparu et le journal a annoncé avoir été piraté. L’Ukraine, quant à elle, publie le chiffre de 15.300 pertes russes en date du 22 mars 2022.