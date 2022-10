Guerre en Ukraine : Biden promet à Zelensky des "systèmes perfectionnés" de défense aérienne

Le président ukrainien a lui évoqué sur Twitter une "conversation productive". "La défense antiaérienne est actuellement la priorité numéro un de notre coopération en matière de défense", a-t-il indiqué.

La pluie de missiles qui s’est abattue sur l’Ukraine lundi a relancé comme prévu le débat sur un renforcement de l’aide militaire occidentale en matière de défense antiaérienne.

"Sur les 84 missiles russes tirés contre l’Ukraine, 43 ont été abattus. Sur les 24 drones russes, 13 ont été abattus", a indiqué le président ukrainien lundi en fin de journée.

Les Etats-Unis ont déjà promis des batteries de missiles sol-air perfectionnées : deux pour livraison dans les semaines ou mois à venir, et six autres dans le cadre d’une aide de plus long terme.

Ce système de missiles sol-air NASAMS est fabriqué par l’Américain Raytheon et le groupe norvégien Kongsberg.