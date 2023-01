"Nous soutenons l’Ukraine pour qu’elle ne perde pas, pour qu’elle gagne cette guerre contre la Russie", a indiqué Boris Pistorius dans un entretien à la télévision allemande ZDF. "L’Allemagne fait pour cela plus que n’importe quel allié, à l’exception des États-Unis", s’est-il défendu. Le gouvernement allemand est sous pression croissante d’autoriser ses alliés de l’Otan à livrer à l’Ukraine des chars lourds Leopard, de fabrication allemande, réclamés par Kiev pour combattre l’armée russe. "Je comprends les inquiétudes et les craintes des amis ukrainiens. L’Allemagne a une responsabilité et un rôle particulier", a admis Boris Pistorius. Mais "nous devons réfléchir soigneusement à ce que nous pouvons faire", a-t-il estimé, répétant que Berlin ne souhaitait pas faire "cavalier seul".

