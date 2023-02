Guerre en Ukraine : Bakhmout loin d’être conquise, selon Wagner qui évoque une boucherie

Le chef de l’occupation russe dans la région ukrainienne de Donetsk, où se trouve Bakhmout, Denis Pouchiline, a indiqué que l’Ukraine ne donnait aucun signe de vouloir céder la ville qualifiée de "forteresse" par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous comprenons parfaitement qu’il n’y a pour l’instant pas de perspective que l’adversaire abandonne ses positions sans combattre", a-t-il dit selon les médias russes.

Cité de quelque 70.000 habitants avant l’offensive russe il y a un an, Bakhmout a été en grande partie détruite par plus de six mois de combats qui ont provoqué de lourdes pertes dans les deux camps. Si son importance stratégique est contestée, la ville a acquis un statut de symbole de la lutte entre Moscou et Kiev pour le contrôle de la région industrielle de Donetsk. La présidence ukrainienne a admis lundi une situation "compliquée" dans le village de Paraskoviïvka, à une dizaine de kilomètres du centre de Bakhmout, qui "fait face à des bombardements et à des assauts intenses" russes. Denis Pouchiline, avait affirmé vendredi que les troupes de Moscou avaient désormais sous leur contrôle trois des quatre voies d’approvisionnement ukrainiennes vers Bakhmout.