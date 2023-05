Guerre en Ukraine : Bakhmout, "cité des roses" devenue le "Verdun" ukrainien, n’est plus qu’un champ de ruines (photos)

Bakhmout se situe dans le Donbass, au centre d’un triangle entre les villes de Donetsk (au sud), Kramatorsk-Sloviansk (nord-ouest) et Sievierodonetsk (nord-est). Kramatorsk, nœud ferroviaire stratégique, est aux mains des Ukrainiens. Sievierodonetsk est, elle, occupée par l’armée russe, après une âpre et meurtrière bataille. Bakhmout est un maillon de cette région industrielle du Donbass parsemée de villes de 70 – 100.000 habitants, nées de la révolution industrielle. Beaucoup de cités de cette région de l’est de l’Ukraine étaient spécialisées dans un type d’industrie. Dans le cas de Bakhmout, il s’agissait de l’extraction du sel. Et ce, depuis le XVIIe siècle. L'or blanc prépondérant dans l'économie locale, toute comme dans sa voisine Soledar (littéralement " ville du sel "), dans sa proche banlieue, ville concédée aux Russes fin janvier. Pour les autres villes, on peut citer Kadiivka (" Stakhanov " en russe) et son charbon (le fameux ouvrier Stakhanov travaillait dans les mines), la sidérurgie pour Marioupol (voies de chemin de fer), la chimie pour Louhansk et Donetsk ; le matériel agricole à Melitopol, les fours à coke à Sloviansk ; les câbles à Berdiansk ; l’automobile à Zapporijjia ; ou plus à l’ouest, Dachava et son gaz naturel.