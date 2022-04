Guerre en Ukraine : baisse des dons pour les Ukrainiens

Quand la guerre a éclaté, des dispositifs d’aide se sont mis en place. Pavlo et sa famille s’occupent aussi d’acheminer de l’aide humanitaire directement jusqu’en Ukraine. "Pour le moment on a déjà presque 60 camions qui sont partis, 57 si je ne me trompe pas."

Les produits les plus demandés sont tout d’abord les médicaments, en l’occurrence ceux qui pourraient servir dans le traitement des blessures, comme des compresses, des bandages ou des anti-inflammatoires. Ensuite viennent les denrées alimentaires, non périssables évidemment, ainsi que des produits d’hygiène et du matériel de camping.