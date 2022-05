Guerre en Ukraine : avec une équipe d’enquêteurs sur les traces des crimes de guerre

Car en Ukraine, les gens comptent sur la justice internationale pour rendre justice aux familles des victimes. Et cela même si la justice ukrainienne, elle, est déjà à l’œuvre. Et puis il y a les enquêteurs des ONG, comme ceux d’Amnesty International ou d’Human Rights Watch. Ensemble, les différents rapports permettront d’y voir plus clair dans les semaines, les mois et les années à venir. Ce sont des processus qui durent dans le temps et c’est pour cela qu’il est très important de ne pas donner de faux espoirs aux victimes, car aujourd’hui, le discours aux alentours des enquêtes sur les crimes de guerre va un peu dans tous les sens.