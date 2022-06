Guerre en Ukraine : avec les sanctions, l’économie russe a fait un bond de 15 ans en arrière

Mais c’est le secteur automobile qui souffre peut-être le plus fortement des sanctions. Les marques européennes avaient ouvert ou repris des usines d’assemblage en Russie depuis 30 ans. Elles ont brusquement mis leurs installations à l’arrêt. Renault, qui avait redressé le géant Avtovaz, a revendu ses actifs l’Etat russe.

Production automobile : -85%

Volkswagen a suspendu la production dans son usine de Kaluga depuis le 3 mars, en raison de problèmes d’approvisionnement en pièces détachées. Sans annoncer son retrait du marché russe, la marque encourage désormais ses employés d’une autre de ses usines russes à accepter une indemnité de licenciement.

Le retrait des marques étrangères et l’arrêt des livraisons des pièces détachées ont entraîné une baisse de la production automobile de 85% en avril. La vente des voitures neuves dans le pays a suivi la même chute spectaculaire, avec une dégringolade de 83%.

Nationalisme économique

Le président Vladimir Poutine assure pourtant avoir pris " décisions systémiques" qui ont permis à la Russie de "renforcer sa souveraineté économique et sa sécurité technologique et alimentaire". Il y a quelques semaines, il appelait encore les entreprises à rompre avec les technologies étrangères, et à "assurer la transition vers des équipements, des technologies, des programmes et des produits nationaux".

Un incident qui s’est produit jeudi laisse penser que ce nationalisme économique ne suffira sans doute pas. Durant une rencontre avec de jeunes entrepreneurs, Vladimir Poutine a été interpellé par un développeur de vaccins. Celui-ci s’inquiétait de "ne pas pouvoir toujours obtenir les matières premières, des matériaux, des équipements d’une importance cruciale" produits dans les pays occidentaux et "sans équivalent en Russie". Le président a concédé que la politique de contournement des sanctions occidentales, prévoyant de produire en Russie les biens jusqu’alors importés, n’était "pas la panacée". Moscou va devoir chercher ailleurs dans le monde de nouveaux partenaires commerciaux, a-t-il expliqué.