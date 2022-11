Guerre en Ukraine : avec les nombreux bombardements et le froid qui s’installe à Kherson, les personnes âgées sont évacuées

Après 9 mois d’occupation russe, la ville de Kherson a été libérée le 11 novembre dernier. Malgré le départ des troupes russes, la situation pour les habitants de cette ville du sud du pays ne s’améliore pas : plus d’eau, d’électricité, ou de chauffage alors qu’un froid glacial s’installe ; et les bombardements ne cessent de s’intensifier.

Bien que la situation soit extrêmement difficile pour majorité des habitants de Kherson – les scènes de violence, de désolation, et la mort sont omniprésentes - la vulnérabilité de certaines catégories de la population les mette d’autant plus en danger. C’est le cas des personnes âgées que des bénévoles tentent d’évacuer le plus rapidement possible : "Nous devons faire sortir autant de personnes que nous le pouvons. Il n’y a pas d’électricité, d’eau et de nourriture. Nous avons besoin d’aide. Les hôpitaux ont besoin d’aide, ils ont besoin de médicaments."