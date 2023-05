Guerre en Ukraine : avec l'ouverture d'un envoi d'avions F-16, les Occidentaux "jouent avec le feu" dénonce Lavrov

Les Occidentaux "jouent avec le feu" après le feu vert récent des Etats-Unis pour des livraisons futures d'avions de combat F-16 à Kiev, a dénoncé dimanche le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a déploré "une escalade inacceptable".

"C'est jouer avec le feu. Cela ne fait aucun doute", a déclaré Lavrov dans un entretien à la télévision d'Etat russe dont un extrait a été publié sur les réseaux sociaux du journaliste l'ayant interrogé, Pavel Zaroubine. "C'est une escalade inacceptable" menée par "Washington, Londres et leurs satellites au sein de l'UE" qui veulent "affaiblir la Russie", a-t-il appuyé.

Selon lui, à travers la livraison d'armements modernes à Kiev, les Occidentaux veulent "infliger (à Moscou) une défaite stratégique" et "démembrer" la Russie, rhétorique régulièrement utilisée par les dirigeants russes.

Les soutiens de Kiev s'étaient refusés pendant plus d'un an à fournir des avions de chasse à l'armée ukrainienne de peur d'une escalade du conflit, mais les Etats-Unis ont fini par donner leur feu vert pour autoriser la livraison de ces F-16 que Kiev réclamait inlassablement. Cela représente un tournant d'importance dans le soutien occidental à Kiev et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait qualifié d'"historique" cette décision.

Le calendrier de livraison de ces F-16, de fabrication américaine, et leur nombre ne sont à ce stade pas arrêtés, et les pilotes ukrainiens doivent au préalable être formés pour apprendre à les manier.

Selon le président américain Joe Biden, Volodymyr Zelensky lui a "assuré catégoriquement" que ces avions de combat n'attaqueraient pas le territoire russe, condition sine qua non avant tout envoi d'équipements en Ukraine.