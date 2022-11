Guerre en Ukraine : avec des bougies ou des lampes de poche, Kiev s'adapte aux coupures de courant

Dans l'immeuble d'Irène Rozdoboudko et Igor Jouk, et une dizaine d'autres autour, trois coupures d'une durée de quatre heures ont eu lieu samedi : minuit-4h, 9h-13h et 18h-22h.

"J'aime la semi-obscurité, quand c'est calme, sombre et que personne ne me dérange pour penser", assure Irène, une écrivaine et artiste de 60 ans, en préparant une salade de légumes. Elle dit pouvoir cuisiner "les yeux fermés" du bortsch, un potage typique ukrainien à base de betteraves.

"La cuisinière (à gaz) marche toujours (...) Je prends de l'eau, (même si) le débit de l'eau est faible. Il y a du chou dans le frigidaire, des carottes et d'autres produits nécessaires", ajoute-t-elle, précisant que le chauffage aussi fonctionnait.